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Son dakika: Türk bankalarından JCR Avrasya hamlesi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
TÜRK BANKALARINDAN JCR AVRASYA HAMLESİ!

Son dakika haberine göre; : "Türk finans sektörünün öncü kurumları, ’nın yüzde 85,05 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya vardı."

: "Türk finans sektörünün öncü kurumları, 'nın yüzde 85,05 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya vardı."

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