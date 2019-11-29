29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

15 bin kobi dünyaya açılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
15 BİN KOBİ DÜNYAYA AÇILIYOR

ve (İHKİB), ve AliExpress resmi iş ortağı İhracatname, KOBİ'lerin yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı.

İstanbul ve (İHKİB), ve AliExpress resmi iş ortağı İhracatname, KOBİ'lerin yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "15 bin üyemize dünyanın kapılarını açıyoruz" dedi. AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang da "KOBİ'lerin küresel pazarda rekabet etmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. İhracatname Genel Müdürü Hidayet Öztürk ise kayıttan mağaza açılıp ürünlerinin yüklenmesine kadar geçen süreçte ücretsiz deste

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN