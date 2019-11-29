15 bin kobi dünyaya açılıyor
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), AliExpress ve AliExpress Türkiye resmi iş ortağı İhracatname, KOBİ'lerin yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), AliExpress ve AliExpress Türkiye resmi iş ortağı İhracatname, KOBİ'lerin yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "15 bin üyemize dünyanın kapılarını açıyoruz" dedi. AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang da "KOBİ'lerin küresel pazarda rekabet etmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. İhracatname Genel Müdürü Hidayet Öztürk ise kayıttan mağaza açılıp ürünlerinin yüklenmesine kadar geçen süreçte ücretsiz deste
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Üniversitelilere patent çağrısı
- Emeklinin, memurun, yaşlının gelirleri artacak! Ocak zammıyla birlikte...
- Forbes açıkladı! 30 yaş altında dünyanın en iyi girişimcisi Kerem Özmen
- Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam
- "Yılı pozitif bir büyüme ile kapatacağız"
- 'Diş' ticaret
- Ev kadınına emeklilik hakkı!
- Geç kalan üzülür
- Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
- Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?
- 29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!
- Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölüm! - ATV
- Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!
- Kanal İstanbul projesi nedir? Kanal İstanbul son durum nedir?
- Muhteşem Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Muhteşem Cuma nedir? Muhteşem Cuma kaç gün sürüyor?
- Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemiyor hatası sürüyor! Instagram düzeldi mi?
- Bakan Berat Albayrak: İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a flaş yanıt: Terör hamisi! Ne dediğini bilmiyor
- T-70 helikopteri ilk kez hangardan çıktı! T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin özellikleri neler?