Bakan Varank'tan üniversitelilere patent çağrısı
Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla ATO Congresium'da başladı.
Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla ATO Congresium'da başladı. 3 gün sürecek etkinliğin açılışında konuşan Varank, üniversite öğrencilerine, birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 10 bin liralık ödülün verileceği, ilk 10'a giren tüm finalistlerin de 5 bin lira kazanacağı patent yarışmasına katılmaları için çağrıda bulundu.
Varank, "31 Aralık'a kadar patent başvurularınızı internet sitemizden yapabilirsiniz" ifadesini kullandı. Bakan Varank, Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payının ilk defa yüzde 1'i aştığını, toplam Ar-Ge harcamalarının ise 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 29 arttığını söyledi.
FİLTRE TAKTIRMAYANA 20 KAT CEZA
Ankara Marka Buluşmaları'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santraller filtreleme projelerine fiilen 6 ay içerisinde başlamazsa, 6'ncı aya müteakip normal çevre cezalarının 20 katına kadar ceza kesebileceklerini belirtti. Kurum, "İşi gerekirse resen yapar ilgili yükleniciden de bedelini alırız" ifadesini kullandı.
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