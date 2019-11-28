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VakıfBank’a 730 milyon $

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2019
VAKIFBANK’A 730 MİLYON $

, piyasalardan sendikasyon kredisi ve proje teminatlı fonlama işlemiyle toplam 730 milyon dolar kaynak temin etti. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin büyüklüğü 580 milyon dolar olurken, uluslararası bankalardan yüzde 125 fazla talep geldi.

Vakıfbank, piyasalardan sendikasyon kredisi ve proje teminatlı fonlama işlemiyle toplam 730 milyon dolar kaynak temin etti. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin büyüklüğü 580 milyon dolar olurken, uluslararası bankalardan yüzde 125 fazla talep geldi.

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