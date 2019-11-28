VakıfBank’a 730 milyon $
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Vakıfbank, yurt dışı piyasalardan sendikasyon kredisi ve proje teminatlı fonlama işlemiyle toplam 730 milyon dolar kaynak temin etti. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin büyüklüğü 580 milyon dolar olurken, uluslararası bankalardan yüzde 125 fazla talep geldi.Vakıfbank, yurt dışı piyasalardan sendikasyon kredisi ve proje teminatlı fonlama işlemiyle toplam 730 milyon dolar kaynak temin etti. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin büyüklüğü 580 milyon dolar olurken, uluslararası bankalardan yüzde 125 fazla talep geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- KOBİ'lere 5 milyon TL
- Çocukluk hayali gerçekleşti
- Esnafa 2.2 milyar lira
- KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?
- İtalyan markası Versace'den tasarım faciası!
- Girişimci gençlere destek
- Dil öğrenimi yazılım ile kolaylaşacak
- Milli sporculara burs imkanı
- Bakan Albayrak'tan KYK borçlarıyla ilgili önemli açıklama
- Emekliye yeni yılda 2.243 TL!
Daha Fazla Gör
- 29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…
- Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle!
- Kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar gelecek mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
- KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?
- Osman Gazi kimdir? Osman Gazi (Osman Bey) eşleri ve çocukları kimdir? Osman Gazi’nin hayatı ve fethettiği topraklar!
- Kuruluş Osman 2. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 2. bölüm izle! - ATV
- Bala Hatun kimdir? Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun tarihteki yeri nedir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Şeyh Edebali’yi canlandıran Seda Yıldız kimdir?
- Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman çekim yerleri!
- Şanlıurfa'da okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi
- Herkes bu soruyu soruyor: Neoliberal sistemin iflası mı?