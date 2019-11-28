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Milli sporculara burs imkanı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2019
MİLLİ SPORCULARA BURS İMKANI

Gençlik ve ile 30 arasında, uluslararası arenada başarı yakalayan milli sporcuların tam burslu eğitim almaları için önemli bir anlaşma hayata geçirilecek. Anlaşmayla, milli sporcular vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 30 vakıf üniversitesi arasında, uluslararası arenada başarı yakalayan milli sporcuların tam burslu eğitim almaları için önemli bir anlaşma hayata geçirilecek. Anlaşmayla, milli sporcular vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilecek.

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