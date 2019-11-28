Milli sporculara burs imkanı
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 30 vakıf üniversitesi arasında, uluslararası arenada başarı yakalayan milli sporcuların tam burslu eğitim almaları için önemli bir anlaşma hayata geçirilecek. Anlaşmayla, milli sporcular vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilecek.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 30 vakıf üniversitesi arasında, uluslararası arenada başarı yakalayan milli sporcuların tam burslu eğitim almaları için önemli bir anlaşma hayata geçirilecek. Anlaşmayla, milli sporcular vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilecek.
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