Teknoyatırım Destek Programı yenilendi! KOBİ'lere 5 milyon TL

5 milyon liraya varan destek içeren KOBİ Teknoyatırım Destek Programı yeniden düzenlendi. Bakan Varank, ‘Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini programa kabul edeceğiz’ dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB), KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (Teknoyatırım) Destek Programı yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Para dergisi tarafından düzenlenen '3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde, "Teknoyatırım Destek Programı'nı yeniden düzenledik. Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım'a kabul edeceğiz. Çağrıya çıktık. Bu program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler" dedi.



Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Varank'a plaket verdi.

YÜZDE 25 ERKEN ÖDEME

Hibe ve geri ödemeli 5 milyon liraya varan destek içeren programa; KOBİ Sistemi'ne kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler yatırım projelerini sunarak başvurabilecek. Destek almaya hak kazananlar, talep etmeleri halinde yüzde 25'lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabilecek.

DESTEK ORANLARI

✖ Personel desteği: Yüzde 100

✖ Diğer destekler: Yüzde 60 (yüzde 30 geri ödemesiz + yüzde 70 geri ödemeli)

NE KADAR ÖDENECEK?

✖ Düşük, orta-düşük teknoloji alanlarında toplam 1 milyon lira (300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli)

✖ Orta-yüksek, yüksek teknoloji alanlarında toplam 5 milyon lira (1.5 milyon lira geri ödemesiz, 3.5 milyon lira geri ödemeli)

6 ALANDA VERİLECEK

● Makine-teçhizat desteği

● Üretim hattı tasarım giderleri desteği

● Yazılım giderleri desteği

● Personel gideri desteği

● Eğitim ve danışmanlık desteği

● Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği