Bakan Kasapoğlu duyurdu: Üniversite kampüslerinde gençlik merkezleri açılacak
PARA dergisi tarafından düzenlenen 3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, girişimcilik ruhunun her Türk bireyde olması gerektiğini vurguladı.
PARA dergisi tarafından düzenlenen 3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, girişimcilik ruhunun her Türk bireyde olması gerektiğini vurguladı. Kasapoğlu, "Girişimcilik ruhu ve çalışmalar konusunda hassasiyete sahibiz. 20 milyon gençle dünyanın en fazla genç nüfusuna sahip ülkelerindeniz. Gençlerimizin bu ruha sahip olduğunu da görüyoruz. Gençliğimizi ilgilendiren her konuda bakanlık olarak çalışmalara sahibiz. Bunların başında da proje desteğimiz var. Bu düşüncesini gerçekleştirmek için fırsat arayan gençlerimize destek veriyoruz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite kampüslerinde gençlik merkezlerinin açılacağını ifade etti.
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