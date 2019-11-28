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Dil öğrenimi yazılım ile kolaylaşacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2019
DİL ÖĞRENİMİ YAZILIM İLE KOLAYLAŞACAK

öğrenmedeki pratik yapma sorununa çözüm üretmek amacıyla Kırıkkale Üniversitesi'nde (KKÜ) yazılım geliştirildi. KKÜ Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi , 3 öğrencisi ve 1 mühendisle 'den aldıkları destekle 'Sanal Gerçeklik Dil Laboratuvarı' isimli projeyi hayata geçirdi.

Dil öğrenmedeki pratik yapma sorununa çözüm üretmek amacıyla Kırıkkale Üniversitesi'nde (KKÜ) yazılım geliştirildi. KKÜ Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Kağan Ağca, 3 öğrencisi ve 1 mühendisle 'den aldıkları destekle 'Sanal Gerçeklik Dil Laboratuvarı' isimli projeyi hayata geçirdi. Ağca ve arkadaşları, geliştirdikleri yazılımı HELIGMA ismiyle dijital platformlara yükledi. Ağca, "Bireyin sanal gerçeklik gözlüğünü takarak gözlüğün içerisine yüklediğimiz 5 farklı senaryo ile İngilizce pratiği yapabilmesine yardımcı oluyoruz" dedi.

Aralarında Rıdvan Kağan Ağca'nın olduğu 5 kişilik ekibin hedefi dil öğrenmeyi kolaylaştırmak.

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