Dil öğrenimi yazılım ile kolaylaşacak
Dil öğrenmedeki pratik yapma sorununa çözüm üretmek amacıyla Kırıkkale Üniversitesi'nde (KKÜ) yazılım geliştirildi. KKÜ Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Kağan Ağca, 3 öğrencisi ve 1 mühendisle KOSGEB'den aldıkları destekle 'Sanal Gerçeklik Dil Laboratuvarı' isimli projeyi hayata geçirdi.
Dil öğrenmedeki pratik yapma sorununa çözüm üretmek amacıyla Kırıkkale Üniversitesi'nde (KKÜ) yazılım geliştirildi. KKÜ Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Kağan Ağca, 3 öğrencisi ve 1 mühendisle KOSGEB'den aldıkları destekle 'Sanal Gerçeklik Dil Laboratuvarı' isimli projeyi hayata geçirdi. Ağca ve arkadaşları, geliştirdikleri yazılımı HELIGMA ismiyle dijital platformlara yükledi. Ağca, "Bireyin sanal gerçeklik gözlüğünü takarak gözlüğün içerisine yüklediğimiz 5 farklı senaryo ile İngilizce pratiği yapabilmesine yardımcı oluyoruz" dedi.
Aralarında Rıdvan Kağan Ağca'nın olduğu 5 kişilik ekibin hedefi dil öğrenmeyi kolaylaştırmak.
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