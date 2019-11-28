Hem büyüme hem cari fazla
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son 1 yılda cari dengenin önemli iyileşme kaydettiğini belirterek, şöyle konuştu: "2002'den bu yana ilk defa yıllık olarak fazla vermeye başladı. Mevcut projeksiyonlara göre pozitif büyüme kaydedilen bu yıl cari fazla vermiş olacağız."Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son 1 yılda cari dengenin önemli iyileşme kaydettiğini belirterek, şöyle konuştu: "2002'den bu yana ilk defa yıllık olarak fazla vermeye başladı. Mevcut projeksiyonlara göre pozitif büyüme kaydedilen bu yıl cari fazla vermiş olacağız."
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