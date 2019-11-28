Kanal İstanbul Projesi ne zaman ihaleye çıkacak? Kanal İstanbul Projesi son durum...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İstanbul Boğazı'nda tehlikeli madde taşıyan gemilerin oluşturduğu risk giderek artıyor. Yıllık ortalama geçen gemi sayısı 44 bin. Kanal İstanbul Projesi'nde teknik çalışmaları tamamladık. ÇED çalışmalarında son aşamaya geldik. Çevre Düzeni Planı'nın kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan , Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.

Ülkenin en stratejik mega projesi olan Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için de çalıştıklarını belirten Turhan, "İstanbul Boğazı'nda tehlikeli madde taşıyan gemilerin oluşturduğu risk giderek artıyor. Yıllık ortalama geçen gemi sayısı 44 bin. İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun yanında, seyir, can, mal ve çevre emniyeti için planladığımız Kanal İstanbul Projesi dünya tarafından yakından takip ediliyor. Teknik çalışmaları tamamladık. ÇED çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız." dedi.