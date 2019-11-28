Bakan Berat Albayrak: 2019'u pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız" dedi. Ayrıca Albayrak, "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor." şekline konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İpekyolu İşadamları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada,"Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor." dedi.
Albayrak, "Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni ekonomi programında ortaya koyduğumuz hedeflere ve değişim idealimize Türkiye olarak emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.
"GÖSTERGELER TÜRKİYE'NİN 2020'DE BÜYÜME POTANSİYELİNE ÇOK RAHAT ULAŞACAĞINI GÖSTERİYOR"
Bakan Albayrak, şöyle devam etti:
"Son TOBB verilerine göre 2019 ekim ayında kurulan şirket sayısında eylüle göre yüzde 8,5, geçen yıla göre yüzde 18 artış var. İstihdama baktığımızda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül ayında 400 binin üzerinde SGK girişi var, ekim ayı pozitif devam ediyor, kasım, aralık istihdam tarafında da bunu görüyoruz. İşte tüm bu göstergeler, Türkiye'nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- KYK kredi borçları silinecek mi?
- Borsa'da son durum ne?
- Öğretmene maaş garantisi...
- Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! İşte istenen rakam...
- Bakan Albayrak'tan kritik ekonomi açıklaması
- Dev projeye yeniden hız verildi
- Kullanılmayan izin yanmaz
- Hepsi çark ediyor! Türkiye ters köşe yaptı
- Altın yeniden yükselişte! İşte güncel fiyatlar...
- ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor
- PKK elebaşı Murat Karayılan'dan YPG/PKK'ya "DEAŞ ile iş birliği talimatı"
- Yunanistan'da canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı
- Bakan Berat Albayrak'tan kritik ekonomi açıklaması
- Son dakika: Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Çatışma bölgeleriyle irtibatlı kişiler yakalandı
- Borsa güne nasıl başladı! 28 Kasım 2019 Borsa son durum...
- Son dakika: Kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin etkisiz hale getirildi
- Yeni Zelanda Başbakanı 40 yıl önceki uçak kazası için özür diledi
- Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin şehit oldu
- Azez'de PKK/YPG'den kalleş saldırı
- AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na "metro" tepkisi: Bu söylemeleri doğru değil
- Sigara içenlere kötü haber
- Kop Tüneli'nde çalışmalar yeniden hızlandı