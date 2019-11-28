Bakan Berat Albayrak: 2019'u pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız" dedi. Ayrıca Albayrak, "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor." şekline konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İpekyolu İşadamları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada,"Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor." dedi.





Albayrak, "Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni ekonomi programında ortaya koyduğumuz hedeflere ve değişim idealimize Türkiye olarak emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.







"GÖSTERGELER TÜRKİYE'NİN 2020'DE BÜYÜME POTANSİYELİNE ÇOK RAHAT ULAŞACAĞINI GÖSTERİYOR"

Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

"Son TOBB verilerine göre 2019 ekim ayında kurulan şirket sayısında eylüle göre yüzde 8,5, geçen yıla göre yüzde 18 artış var. İstihdama baktığımızda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül ayında 400 binin üzerinde SGK girişi var, ekim ayı pozitif devam ediyor, kasım, aralık istihdam tarafında da bunu görüyoruz. İşte tüm bu göstergeler, Türkiye'nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor."