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İtalyan markası Versace'den tasarım faciası! "3-5 giyişten sonra 'ford' olur cort!"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2019
İTALYAN MARKASI VERSACE'DEN TASARIM FACİASI!

Dünyaca ünlü markası 'nin son ürünleri herkesi şaşırttı. Uçuk fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü marka son olarak Amerikan otomobil markası Ford'un logosunu; ayakkabı, sweatshirt ve pantolonlara bastı.

Dünyaca ünlü markası Versace'nin son ürünleri herkesi şaşırttı. Uçuk fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü marka son olarak Amerikan otomobil markası Ford'un logosunu; ayakkabı, sweatshirt ve pantolonlara bastı. Sosyal medya kullanıcıları ise markanın tasarımlarını şu sözlerle tiye aldı:

Şimdi bunu giyenlere fordçu mu diyeceğiz!
Bu nasıl bir tasarım faciasıdır!
3-5 giyişten sonra ford olur cort!



AYAKKABI 8 BİN 250 TL



PANTOLON 7 BİN 950 TL

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