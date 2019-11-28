İtalyan markası Versace'den tasarım faciası! "3-5 giyişten sonra 'ford' olur cort!"
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Dünyaca ünlü İtalyan markası Versace'nin son ürünleri herkesi şaşırttı. Uçuk fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü marka son olarak Amerikan otomobil markası Ford'un logosunu; ayakkabı, sweatshirt ve pantolonlara bastı.Dünyaca ünlü İtalyan markası Versace'nin son ürünleri herkesi şaşırttı. Uçuk fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü marka son olarak Amerikan otomobil markası Ford'un logosunu; ayakkabı, sweatshirt ve pantolonlara bastı. Sosyal medya kullanıcıları ise markanın tasarımlarını şu sözlerle tiye aldı:
Şimdi bunu giyenlere fordçu mu diyeceğiz!
Bu nasıl bir tasarım faciasıdır!
3-5 giyişten sonra ford olur cort!
AYAKKABI 8 BİN 250 TL
PANTOLON 7 BİN 950 TL
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