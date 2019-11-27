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Bakan Albayrak'tan KYK borçlarıyla ilgili önemli açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN KYK BORÇLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı , Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik borçlarla ilgili üniversite öğrencilerine müjdeyi verdi. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı , üniversite öğrencilerinin kredi borçlarıyla ilgili çalışma başlatıldığını duyurdu.

"KREDİ BORÇLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.

Bakan Berat Albayrak: “Kamu bankaları tarihinin en büyük karını açıklayacak” BAKAN BERAT ALBAYRAK: “KAMU BANKALARI TARİHİNİN EN BÜYÜK KARINI AÇIKLAYACAK”

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