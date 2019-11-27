Bakan Albayrak'tan KYK borçlarıyla ilgili önemli açıklama
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik borçlarla ilgili üniversite öğrencilerine müjdeyi verdi. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üniversite öğrencilerinin kredi borçlarıyla ilgili çalışma başlatıldığını duyurdu.
"KREDİ BORÇLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.
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