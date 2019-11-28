Bakan Albayrak 2020 için müjdeleri sıraladı! Esnafa 2.2 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığının bütçesinin sunumunu yaptı. Esnafa ‘2020’de 2.2 milyar lira’ kredi müjdesi veren Bakan Albayrak ‘Sebze-meyvede manipülasyonları anlık olarak izleyebileceğiz’ dedi.

Enflasyon kalıcı olarak tek haneli seviyelere inecek.

Esnaf ve sanatkarlara 2.2 milyar TL'lik kredi imkanı sağlanacak.

Otomatik katılım sistemine 5.1 milyar TL kaynak aktarılacak.

Girişim sermayesi fonlarına 5 yılda 2 milyar TL ödenek çıkarılacak.

Sebze-meyvedeki manipülasyonlar anlık izlenecek.







GIDAYA ANLIK TAKİP

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2020 bütçesinin sunumunda "Enflasyon kalıcı olarak tek haneli seviyelere inecek, 2020'de yüzde 8.5 olacak. İstihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirlerle işsizlik oranının yüzde 11.8 olması bekleniyor" dedi. Albayrak, şu mesajları verdi:



Hal kayıt sistemini e-belge uygulamalarımıza entegre ediyoruz. Böylece sebze ve meyve fiyatlarında manipülasyonları anlık olarak izleyebileceğiz. Çalışmaların tamamlanmasıyla sebze ve meyve hallerindeki 15 bin civarındaki komisyoncu, sebze ve meyvelerin alım satımını yapan mali belgelerini daha kolay oluşturabilecek. Sistem üzerinden işlemler daha etkin şekilde izlenebilecek.



Halk Bankası'nca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için bu yıl 1.9 milyar lira kaynak tahsis edilmiş olup, 2020 bütçesinde 2.2 milyar lira ödenek öngörülüyor.



Girişim sermayesi fonlarına 5 yılda 2 milyar lira kaynak aktarmayı hedefliyoruz.



(e-Serbest Meslek Makbuzu) 170 bin civarı serbest meslek erbabı makbuz bastırmayacak. 100 milyon lira tasarruf sağlanacak.



Engellilerin vergi avantajları için vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacak.



Otomatik katılım sisteminde çalışan sayısı 5.4 milyon kişiye ulaştı. Devlet katkısı için 2020'de 5.1 milyar lira kaynak aktarılacak.



Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili 2020 yılı özelinde çalışma yapıyoruz.