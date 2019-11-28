Çalışana dört koldan koruma
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Hükümet hem iş arayanı hem de işvereni desteklerken, mevcut çalışanları da dört koldan korumaya aldı. Kısa çalışma ödeneği uygulaması ile 4 yıllık dönemde 317 bin kişiye 368 milyon lira, Ücret Garanti Fonu kapsamında 125 bin kişiye 375 milyon lira ödeme yapıldı.Hükümet hem iş arayanı hem de işvereni desteklerken, mevcut çalışanları da dört koldan korumaya aldı. Kısa çalışma ödeneği uygulaması ile 4 yıllık dönemde 317 bin kişiye 368 milyon lira, Ücret Garanti Fonu kapsamında 125 bin kişiye 375 milyon lira ödeme yapıldı. Yarım çalışma ödeneği alan 224 bin 745 kişiye 58.1 milyon lira ödeme yapıldı. İş kaybı tazminatı kapsamında da 35 bin kişiye 243 milyon lira ödendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- 29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…
- Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle!
- Kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar gelecek mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
- KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?
- Osman Gazi kimdir? Osman Gazi (Osman Bey) eşleri ve çocukları kimdir? Osman Gazi’nin hayatı ve fethettiği topraklar!
- Kuruluş Osman 2. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 2. bölüm izle! - ATV
- Bala Hatun kimdir? Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun tarihteki yeri nedir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Şeyh Edebali’yi canlandıran Seda Yıldız kimdir?
- Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman çekim yerleri!
- Şanlıurfa'da okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi
- Herkes bu soruyu soruyor: Neoliberal sistemin iflası mı?