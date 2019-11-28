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Çalışana dört koldan koruma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2019
ÇALIŞANA DÖRT KOLDAN KORUMA

Hükümet hem iş arayanı hem de işvereni desteklerken, mevcut çalışanları da dört koldan korumaya aldı. Kısa çalışma ödeneği uygulaması ile 4 yıllık dönemde 317 bin kişiye 368 milyon lira, kapsamında 125 bin kişiye 375 milyon lira ödeme yapıldı.

Hükümet hem iş arayanı hem de işvereni desteklerken, mevcut çalışanları da dört koldan korumaya aldı. Kısa çalışma ödeneği uygulaması ile 4 yıllık dönemde 317 bin kişiye 368 milyon lira, kapsamında 125 bin kişiye 375 milyon lira ödeme yapıldı. Yarım çalışma ödeneği alan 224 bin 745 kişiye 58.1 milyon lira ödeme yapıldı. İş kaybı tazminatı kapsamında da 35 bin kişiye 243 milyon lira ödendi.

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