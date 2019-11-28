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140 yerleşim yerine daha doğalgaz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2019
140 YERLEŞİM YERİNE DAHA DOĞALGAZ

, yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğalgaz arzının tamamlanacağını belirterek, "Gelecek 3 yıldaki hedefimiz ise yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğalgazla buluşturmak" dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğalgaz arzının tamamlanacağını belirterek, "Gelecek 3 yıldaki hedefimiz ise yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğalgazla buluşturmak" dedi. 'Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı'nda konuşan Dönmez, 2002'de 'de 5 büyükşehirde doğalgaz kullanıldığını, bugün artık 81 il ve 531 ilçenin tamamında doğalgazın vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Doğalgaz abone sayımız 15.8 milyona, doğalgazdan yararlanan vatandaş sayımız ise 66.5 milyona ulaştı."

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