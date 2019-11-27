Turistler Türk hamamına koştu
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Yılın başından bu yana 15 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlayan Antalya, SPA merkezleriyle de gözde oldu. Serik ilçesi Yukarı Kocayatak'ta yaklaşık 4 yıl önce kurulan SPA köyü, sezonda günde yaklaşık 200 turisti ağırlıyor.Yılın başından bu yana 15 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlayan Antalya, SPA merkezleriyle de gözde oldu. Serik ilçesi Yukarı Kocayatak'ta yaklaşık 4 yıl önce kurulan SPA köyü, sezonda günde yaklaşık 200 turisti ağırlıyor. Yılın 10 ayında 35 bin kişinin tesisten faydalandığı belirtilirken, yıl sonunda bu rakamın 40 bine ulaşacağı düşünülüyor.
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