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Turistler Türk hamamına koştu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2019
TURİSTLER TÜRK HAMAMINA KOŞTU

Yılın başından bu yana 15 milyonun üzerinde yabancı ağırlayan , merkezleriyle de gözde oldu. Serik ilçesi Yukarı Kocayatak'ta yaklaşık 4 yıl önce kurulan SPA köyü, sezonda günde yaklaşık 200 turisti ağırlıyor.

Yılın başından bu yana 15 milyonun üzerinde yabancı ağırlayan Antalya, merkezleriyle de gözde oldu. Serik ilçesi Yukarı Kocayatak'ta yaklaşık 4 yıl önce kurulan SPA köyü, sezonda günde yaklaşık 200 turisti ağırlıyor. Yılın 10 ayında 35 bin kişinin tesisten faydalandığı belirtilirken, yıl sonunda bu rakamın 40 bine ulaşacağı düşünülüyor.

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