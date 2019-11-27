27 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

BES’in büyüklüğü 112.8 milyar TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2019
BES’İN BÜYÜKLÜĞÜ 112.8 MİLYAR TL

Sistemi'nin () toplam fon büyüklüğü 112 milyar 800 milyon liraya ulaştı. 16 milyar lirası devlet katkısı olan toplam fonun 96 milyar lirası ise katılımcılardan geldi.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin () toplam fon büyüklüğü 112 milyar 800 milyon liraya ulaştı. 16 milyar lirası devlet katkısı olan toplam fonun 96 milyar lirası ise katılımcılardan geldi. BES'te katılımcı sayısı 6 milyon 826 bin 224 kişi oldu. 5 milyon 353 bin 321 çalışanın yer aldığı Otomatik Katılım Sistemi'nde ise fon tutarı 7 milyar 732 milyon oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN