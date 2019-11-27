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Elektronik atıkla eğitime kaynak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2019
ELEKTRONİK ATIKLA EĞİTİME KAYNAK

, TÜBİSAD işbirliğiyle 'Eğitime Dönüştür' projesini başlattı. Proje ile Turkcell mağazalarında tekno atık kutularında toplanan elektronik atıklar, TÜBİSAD tarafından ekonomiye kazandırılacak.

Turkcell, TÜBİSAD işbirliğiyle 'Eğitime Dönüştür' projesini başlattı. Proje ile mağazalarında tekno atık kutularında toplanan elektronik atıklar, TÜBİSAD tarafından ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Kullanmadığınız cihazları kutulara atın" dedi.

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