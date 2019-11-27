Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "Atlas Global" açıklaması

Son dakika haberine göre Atlas Global, bugün yaptığı açıklama ile 26 Kasım'dan 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarına ara verdiğini açıkladı. Bu açıklama ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin karşı açıklama yaptı.

Atlas Global, bugün yaptığı açıklama ile 26 Kasım'dan 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarına ara verdiğini açıkladı.



Bu açıklama sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin karşı bir açıklama geldi.



"DURUM BAKANLIĞIMIZCA YAKINDAN TAKİP EDİLECEKTİR"



Bakanlık, "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir. Atlas Global Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir." dedi.