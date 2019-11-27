Bakan Varank duyurdu: Yerli oto sahneye çıkıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacağını söyledi. Bakan Varank, “Yılın başında Türkiye için karamsar tablo çizen uluslararası kuruluşlar, büyüme tahminlerini tek tek yükseltiyor” diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacağını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesine dair sunum yapan Varank, şu mesajları verdi:
İSTİHDAM ARTACAK
● Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda pilot uygulamanın hayata geçirildiği makine sektöründe yoğun ilgiyle karşılaştık. 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren diğer odak sektörlere yönelik çağrıya çıkacağız.
●Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototip 2023'te raylarla buluşacak.
● Bu yıl sonu itibariyle 15 bin kişiye iş imkanı sağlayacak 7 organize sanayi bölgesi ve 4 sanayi sitesi tamamlanacak. 2020'de 7 yeni organize sanayi bölgesi ve 5 sanayi sitesini daha tamamlayarak 25 bin kişiye iş imkanı oluşturacağız.
● 3. çeyrek itibarıyla 3 bin 666 teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar gerçekleştiğinde 145 bin kişiye iş imkanı doğacak. 3 bin 313 yatırım teşvik belgesinin de tamamlama vizesini yaptık. Bu projelerle 142 bin kişiye iş imkanı olacak.
KOBİ'LERE YENI KOLAYLIK
Bakan Varank, KOBİ Finansman Destek Programı ile işletme ve makine teçhizat kredilerinde finansmana erişimi kolaylaştırdıklarını anlatarak, "Bu programda geçen hafta 175 baz puan faiz indirimi yaptık. Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan yüzde 1.5'lik teminat bedelini de yüzde 1'e çekiyoruz" dedi.
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