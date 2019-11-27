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Müthiş Cuma'da iPhone izdihamı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2019
MÜTHİŞ CUMA'DA İPHONE İZDİHAMI

26-29 Kasım tarihlerini kapsayan kampanyası yapan Migros, 64 GB cep telefonunu 7 bin 999 lira yerine 5 bin 999 liraya satacağını duyurdu, izdiham yaşandı.

26-29 Kasım tarihlerini kapsayan kampanyası yapan Migros, 64 GB cep telefonunu 7 bin 999 lira yerine 5 bin 999 liraya satacağını duyurdu, izdiham yaşandı. Bazı mağazalarda stoklarla sınırlı sayıda satılacağı açıklanan 11'i indirimli fiyattan almak isteyen vatandaşlar, dün sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girdi. Teknoloji çılgınları, kepenkler açılmaya başladığı anda kendilerini mağazanın içine attı, telefonu almak için birbirleriyle yarıştı.

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