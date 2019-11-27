Betona neşter
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya'nın Ankara Temsilciliği'ni ziyaret etti. Kurum, sit alanlarındaki kaçak yapı miktarının 4 bin civarında olduğunu belirterek, "Doğal güzellik dediğimiz alanlardaki yapıların 1400'ü için suç duyurusunda bulunduk, 423'ünü de yıktık" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya'nın Ankara Temsilciliği'ni ziyaret etti. Kurum, sit alanlarındaki kaçak yapı miktarının 4 bin civarında olduğunu belirterek, "Doğal güzellik dediğimiz alanlardaki yapıların 1400'ü için suç duyurusunda bulunduk, 423'ünü de yıktık" dedi. Türkiye'nin hiçbir yerinde kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğine dikkat çeken Kurum, 21 bin kaçak yapıdan 3.300'ünü yıktıklarını ve geri kalanını da yıkmaya devam ettiklerini söyledi. Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik eylem planı hazırlandığını anlatan Kurum, İstanbul Boğazı'nın doğal güzelliğinin korunacağını, Atatürk Havalimanı'nın Florya ile bütünleşeceğini belirtti.
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