İşçiye en az 745 TL
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Aralık, kamu işçileri için ikramiye (ilave tediye) ayı olacak. Kamu işçilerine 13 Aralık’ta 13 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. 500 bin işçinin hesabına en az 745 lira yatırılacak.Aralık, kamu işçileri için ikramiye (ilave tediye) ayı olacak. Yaklaşık 500 bin kamu işçisine 13 Aralık'ta 13 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. İşçilere her yıl verilen ikramiye; brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Tediyeden prim ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. İşçiler yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük tediye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük tediyenin ilk taksiti de 9 Ağustos'ta (13 günlük) yatırılmıştı. Kalan 13 günlük tediye, 13 Aralık'ta ödenecek. Hesaplara en az 745,46 lira yatırılacak.
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