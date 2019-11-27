Ferrari’nin kalıplarını Bursalı firma döküyor
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Bursa'daki İğrek Makina; aralarında Ferrari, Audi, Volkswagen, BMW ve Mercedes gibi dünyaca ünlü markaların da bulunduğu otomotiv firmaları için döküm kalıp üretiyor.
Bursa'daki İğrek Makina; aralarında Ferrari, Audi, Volkswagen, BMW ve Mercedes gibi dünyaca ünlü markaların da bulunduğu otomotiv firmaları için döküm kalıp üretiyor. İğrek Makina Üretim Müdürü Fatih İğrek, Avrupa'da 12 ülkeye ihracat yaptıkları belirterek, "İhracat alanımızı genişletmek ve ürünlerimizi Avrupa'dan sonra Amerika, Ortadoğu ve Afrika'ya da ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.
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