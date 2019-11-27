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Ferrari’nin kalıplarını Bursalı firma döküyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2019
FERRARİ’NİN KALIPLARINI BURSALI FİRMA DÖKÜYOR

'daki İğrek Makina; aralarında , Audi, , ve Mercedes gibi dünyaca ünlü markaların da bulunduğu firmaları için döküm kalıp üretiyor.

'daki İğrek Makina; aralarında , Audi, , ve Mercedes gibi dünyaca ünlü markaların da bulunduğu firmaları için döküm kalıp üretiyor. İğrek Makina Üretim Müdürü Fatih İğrek, Avrupa'da 12 ülkeye yaptıkları belirterek, "İhracat alanımızı genişletmek ve ürünlerimizi Avrupa'dan sonra Amerika, ve 'ya da ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

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