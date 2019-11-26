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İmalatta çarklar dönüyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.11.2019
İMALATTA ÇARKLAR DÖNÜYOR

sanayii genelinde kapasite kullanım oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 77.2'ye yükseldi. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 786 işyeriyle yapılan sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKOMA) bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 76.7'ye ulaştı.

İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 77.2'ye yükseldi. sanayiinde faaliyet gösteren bin 786 işyeriyle yapılan sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKOMA) bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 76.7'ye ulaştı.

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