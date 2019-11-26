İmalatta çarklar dönüyor
Giriş Tarihi: 26.11.2019
İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 77.2'ye yükseldi. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 786 işyeriyle yapılan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKOMA) bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 76.7'ye ulaştı.İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 77.2'ye yükseldi. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 786 işyeriyle yapılan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKOMA) bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 76.7'ye ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Lüks alışveriş
- Ankara - İstanbul arası 4 saate düşecek!
- İstanbul rekabetin başkenti olacak
- Dubai çıkarması
- Esnafa erken emeklilik
- Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
- PTT personel alım ilanı bekleniyor! Şartlar resmen değişti...
- 2019 KYK bursu ne zaman yatacak?
- Hastalanan işçiye kıdem tazminatı
- Motorinde 8 kuruş indirim
Daha Fazla Gör
- Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
- ASDEP personel alımı başvurusu başladı mı? ASDEP 1000 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? EURO 2020 nerede yapılacak?
- Galatasaray Brugge maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?
- Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
- 2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?
- BİM aktüel 29 Kasım katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Smart Drone sürprizi!
- Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 25 Kasım ATV yayın akışı!
- Başkan Erdoğan Katar'da üssün adını açıkladı: Halid bin Velid adıyla anılacak
- Son dakika: Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin önemli açıklama
- Son dakika: Zeytinburnu'nda eşini baltayla öldüren Fazilet Azimi'den şoke eden ifadeler!