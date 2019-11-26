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Ankara - İstanbul arası 4 saate düşecek!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.11.2019
ANKARA - İSTANBUL ARASI 4 SAATE DÜŞECEK!

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankaraİstanbul hattında () ile ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşamanın gelecek yıl sonunda hizmete gireceğini, tünelin tüm aşamaları tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşeceğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankaraİstanbul hattında () ile ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşamanın gelecek yıl sonunda hizmete gireceğini, tünelin tüm aşamaları tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşeceğini bildirdi.

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