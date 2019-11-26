Ankara - İstanbul arası 4 saate düşecek!
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankaraİstanbul hattında yüksek hızlı tren (YHT) ile ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşamanın gelecek yıl sonunda hizmete gireceğini, tünelin tüm aşamaları tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşeceğini bildirdi.Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankaraİstanbul hattında yüksek hızlı tren (YHT) ile ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşamanın gelecek yıl sonunda hizmete gireceğini, tünelin tüm aşamaları tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşeceğini bildirdi.
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