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Motorinde 8 kuruş indirim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
MOTORİNDE 8 KURUŞ İNDİRİM

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş indirime gidilecek. Pompa fiyatlarına ortalama 6 kuruş olarak yansıyacak indirimin kalan 2 kuruşluk kısmı, devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı gelirinin yerine konulmasında kullanılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 6 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 2 kuruşluk kısmı, devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı gelirinin yerine konulmasında kullanılacak.

Buna göre, 'da ortalama 6,58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi 'da 6,52 liradan 6,46 liraya, 'de 6,60 liradan 6,54 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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