Motorinde 8 kuruş indirim
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş indirime gidilecek. Pompa fiyatlarına ortalama 6 kuruş olarak yansıyacak indirimin kalan 2 kuruşluk kısmı, devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konulmasında kullanılacak
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 6 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 2 kuruşluk kısmı, devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konulmasında kullanılacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,52 liradan 6,46 liraya, İzmir'de 6,60 liradan 6,54 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- PTT personel alım ilanı bekleniyor! Şartlar resmen değişti...
- Üretici, yetiştirici ve yatırımcılara müjde
- Marmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın
- Ödemeyene faiz uygulanacak! Son gün 30 Kasım...
- TOKİ 335 TL taksitle kurasız ev satışına başladı!
- İşte asgari ücretlinin 2020'deki kıdem tazminatı
- 9 bankadan 0,99 oranla kredi! Gözler 12 Aralık'ta...
- 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 31 Aralık son gün...
- Son 1 ay! Kaçıranlar dairesini satamayacak...
- 3600 ek gösterge için taslak hazır! Emekliye 20 bin TL'lik piyango...
- Başkan Erdoğan Katar'da üssün adını açıkladı: Halid bin Velid adıyla anılacak
- Son dakika: Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin önemli açıklama
- Son dakika: Zeytinburnu'nda eşini baltayla öldüren Fazilet Azimi'den şoke eden ifadeler!
- "ABD-Çin anlaşmasının ilk aşaması yakında gerçekleşecek"
- Azez’de patlama: 2 ölü, 3 yaralı
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "kadına şiddet" konusu hakkında flaş açıklama
- TSK’nın vurucu gücü artıyor! Tank avcıları muharebe sahasına ısınıyor
- Van Çatak'ta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
- Hong Kong'da demokrasi yanlılarından zafer
- Bitlis'te habercilere ayı saldırdı! İşte o anlar…
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret
- İçişleri Bakanlığından çakar uygulaması hakkında önemli açıklama