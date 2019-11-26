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Dubai çıkarması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.11.2019
DUBAİ ÇIKARMASI

1864'te kurulan ve 'nin ilk şekerleme markalarından , 'de 5 milyon dolara yeni mağaza açtı. 500 metrekarelik mağazada 200'ü aşkın ürün çeşidi ile hizmet verecek

1864'te kurulan ve 'nin ilk şekerleme markalarından Hafız Mustafa, 'de 5 milyon dolara yeni mağaza açtı. 500 metrekarelik mağazada 200'ü aşkın ürün çeşidi ile hizmet verecek , yine Dubai'de açtığı 2 bin metrekarelik üretim tesisi ile de 120'yi aşkın ürünü yerinde üretecek. Hafız Mustafa Başkanı Avni Ongurlar, "Dubai ilk yurt dışı mağazamız" dedi.

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