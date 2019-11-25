Türk lokumu ilgisi
Giriş Tarihi: 25.11.2019
İstanbul Havalimanı'nda bulunan geleneksel Türk ürünlerine yabancı yolcular büyük ilgi gösteriyor. İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 176 ton 722 kilogram lokum, 12 ton 627 kilogram Türk kahvesi ve 77 ton 515 kilogram baklava satıldı.İstanbul Havalimanı'nda bulunan geleneksel Türk ürünlerine yabancı yolcular büyük ilgi gösteriyor. İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 176 ton 722 kilogram lokum, 12 ton 627 kilogram Türk kahvesi ve 77 ton 515 kilogram baklava satıldı.
GIDAYA 5.1 MİLYAR DOLAR
9 ayda ülkemize gelen turistler, en fazla kişisel harcamayı 5.1 milyar dolarla yeme-içmeye ayırdı.
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