25 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Türk lokumu ilgisi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2019
TÜRK LOKUMU İLGİSİ

 Havalimanı'nda bulunan geleneksel ürünlerine yabancı yolcular gösteriyor. 'nda 7 ayda 176 ton 722 kilogram lokum, 12 ton 627 kilogram Türk kahvesi ve 77 ton 515 kilogram baklava satıldı.

İstanbul Havalimanı'nda bulunan geleneksel ürünlerine yabancı yolcular gösteriyor. Havalimanı'nda 7 ayda 176 ton 722 kilogram lokum, 12 ton 627 kilogram Türk kahvesi ve 77 ton 515 kilogram baklava satıldı.

GIDAYA 5.1 MİLYAR DOLAR
9 ayda ülkemize gelen turistler, en fazla kişisel harcamayı 5.1 milyar dolarla yeme-içmeye ayırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN