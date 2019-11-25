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1.6 milyon işyerine 11 milyon çalışana destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2019
1.6 MİLYON İŞYERİNE 11 MİLYON ÇALIŞANA DESTEK

Başkan 'ın yılın başında açıkladığı ' ve ' milyonlarca kişinin bütçelerine doğrudan katkı yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın başında açıkladığı 'İş Dünyası ve İstihdama Destek Paketi' milyonlarca kişinin bütçelerine doğrudan katkı yaptı. primi, vergiler, bölgesel , yatırım desteklerinden yararlanan işyeri sayısı 1 milyon 636 bine ulaştı. İşletmeler toplam 14 teşvikten 11 milyon çalışanı için yararlandı. 2 milyona yakın çalışana 10 milyar lirayı aşkın asgari ücret desteği sağlandı. 1 milyon 14 bin işletme 7 milyon 319 bin çalışanı için 5 puan prim indiriminden yararlandı. 1.5 milyona yakın çalışan için bölgesel istihdam teşviğinden faydalanıldı.


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