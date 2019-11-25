Antalya 15 milyonu aştı
Giriş Tarihi: 25.11.2019
193 ülkeden tatilcilerin tercih ettiği Antalya, yabancı turist sayısında bu yıl üst üste rekor kırıyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayan Antalya, bu rekorunu Ekim ayında 14 milyon rakamına ulaşarak revize etti. Geçen yıl 13.6 milyon turist ağırlayan Antalya, 11 ayda 15 milyonu aştı, yeni rekor kırdı193 ülkeden tatilcilerin tercih ettiği Antalya, yabancı turist sayısında bu yıl üst üste rekor kırıyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayan Antalya, bu rekorunu Ekim ayında 14 milyon rakamına ulaşarak revize etti. Antalya 11 ayda ise 15 milyon 567 bin turist ağırlayarak yeni rekora imza attı. En çok turist Rusya'dan geldi. 1 Ocak - 31 Ekim tarihlerinde 5 milyon 414 bin Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Geçen yıla göre ise Rus turist sayısında yüzde 16'lık artış yaşandı. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 2 milyon 508 bin ile ikinci sırada yer aldı. Almanya pazarında da geçen yıla göre yüzde 16'lık büyüme gerçekleşti. En çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında Ukrayna 799 bin turist ile üçüncü, İngiltere de 686 bin turistle dördüncü oldu.
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