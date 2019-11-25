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Antalya 15 milyonu aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2019
ANTALYA 15 MİLYONU AŞTI

193 ülkeden tatilcilerin tercih ettiği , yabancı sayısında bu yıl üst üste rekor kırıyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayan Antalya, bu rekorunu Ekim ayında 14 milyon rakamına ulaşarak revize etti. Geçen yıl 13.6 milyon turist ağırlayan Antalya, 11 ayda 15 milyonu aştı, yeni rekor kırdı

193 ülkeden tatilcilerin tercih ettiği , yabancı sayısında bu yıl üst üste rekor kırıyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayan Antalya, bu rekorunu Ekim ayında 14 milyon rakamına ulaşarak revize etti. Antalya 11 ayda ise 15 milyon 567 bin turist ağırlayarak yeni rekora imza attı. En çok turist 'dan geldi. 1 Ocak - 31 Ekim tarihlerinde 5 milyon 414 bin Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Geçen yıla göre ise Rus turist sayısında yüzde 16'lık artış yaşandı. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında 2 milyon 508 bin ile ikinci sırada yer aldı. Almanya pazarında da geçen yıla göre yüzde 16'lık büyüme gerçekleşti. En çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında 799 bin turist ile üçüncü, de 686 bin turistle dördüncü oldu.

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