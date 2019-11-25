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Ocak ayında memura çifte kazanç! 2020 Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2019
OCAK AYINDA MEMURA ÇİFTE KAZANÇ!

Milyonlarca memur Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. Ocak'ta memurlara yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.82 enflasyon farkı bekleniyor. Peki bu oranlarla en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2 çocuklu memurun aile yardımı ne kadar olacak? ayında yapılacak memur maaşı zammıyla ilgili detaylar ahaber.com.tr'de...

Ocak'ta memurların maaşı ve aile yardımı artacak. Maaşlara yüzde 4 ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.

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