Emekliye %8 ek ödeme! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
Milyonlarca emekli merakla Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, her ay ödenen ve 'Maaşın yüzde 4-5'i kadar olan ek ödemenin oranı yüzde 8-9'a yükseltilsin' çağrısı yaptı. Peki, bu durumda emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...
Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için pazarlıklar başlıyor. Bu güne kadar yapılan artışlar hep enflasyonu geçti. Bu yıl da yüzde 15'in üzerinde artış bekleniyor. 2020 asgari ücreti kaç lira olacak, işte o hesap...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Asgari ücrette ilk rakamlar!
- Ucuza erken emeklilik fırsatı! İşte ödeme listesi...
- İstifa edene de işsizlik maaşı! İşte şartlar...
- Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Ödenmezse faiz uygulanacak...
- 2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı...
- Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor...
- Uluslararası Finans Kuruluşları çark etti
- Son 10 yılda hep öyle oldu! Asgari ücrete enflasyon ayarı!
- Altın yükselişte! İşte hafta sonu altın fiyatları...
- Emeklilik bekleyenler dikkat! Yüksek maaş için bunları yapın!
Daha Fazla Gör
- “Beştepe’ye çıkan CHP'li isim" iddiası ile Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?
- Beştepe'ye çıktığı iddia edilen Muharem İnce’den CHP’ye çok sert sözler!
- Son dakika: Zeytinburnu'nda dehşete düşüren olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu
- PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 çıkış tarihi açıklandı mı?
- 24 Kasım Öğretmenler Günü anlam ve önemi nedir? Öğretmenler Günü neden kutlanır?
- 1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır?
- Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir?
- Biyolojik sınıflandırmaya göre hangisi böcektir?
- Vina ne demek? Vina ismi anlamı nedir?
- Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm izle! – ATV
- Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…