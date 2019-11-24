Emekliye %8 ek ödeme! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli merakla Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, her ay ödenen ve 'Maaşın yüzde 4-5'i kadar olan ek ödemenin oranı yüzde 8-9'a yükseltilsin' çağrısı yaptı. Peki, bu durumda emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için pazarlıklar başlıyor. Bu güne kadar yapılan artışlar hep enflasyonu geçti. Bu yıl da yüzde 15'in üzerinde artış bekleniyor. 2020 asgari ücreti kaç lira olacak, işte o hesap...