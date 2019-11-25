Çevreci binalar 920 bine çıktı

Türkiye'de Enerji Kimlik Belgesi'ne (EKB) sahip bina sayısı 920 bine ulaştı. Bu binaların 150 bini eski, 770 bini ise 2011 sonrası yapılan binalardan oluşuyor. En çok EKB'li bina 165 bin 983 ile İstanbul'da bulunuyor. 2011'den sonra inşa edilen 770 bin bina, sera gazı salınımını daha önceki yıllarda yapılanlara oranla yüzde 60 azalttı.

'ne (EKB)sahip bina sayısı 920 bineulaştı. Bu binaların 150 binieski, 770 bini ise 2011 sonrasıyapılan binalardan oluşuyor.En çok EKB'li bina165 bin 983 ile'dabulunuyor. 2011'den sonrainşa edilen 770 bin bina,sera gazı salınımını dahaönceki yıllarda yapılanlaraoranla yüzde 60 azalttı.