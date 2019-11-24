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Motorine indirim geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2019
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

5.82 TL'den 5.70'e gevşemesi ve uluslararası piyasada motorinin 5 dolar inmesiyle motorinde indirim yolu göründü. Pazartesiyi salı gününe bağlayan geceden geçerli olmak üzere motorinin 6 kuruş inecek. Salı gününden itibaren uygulanacak indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı 'da 6.50 TL'ye inecek.

Dolar kurunun 5.82 TL'den 5.70'e gevşemesi ve uluslararası piyasada motorinin 5 dolar inmesiyle motorinde indirim yolu göründü. Pazartesiyi salı gününe bağlayan geceden geçerli olmak üzere motorinin 6 kuruş inecek. Salı gününden itibaren uygulanacak indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı 'da 6.50 TL'ye inecek.

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