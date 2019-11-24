İnsansız temizlik robotu
Giriş Tarihi: 24.11.2019
İstanbul Havalimanı'nda 'insansız temizlik robotu' dönemi başladı. Robot ile yüzde 600 oranında su tasarrufu, yüzde 50 oranında elektrik tasarrufu sağlandığı bildirildi. Özellikle büyük metrekarelere sahip havalimanlarında, otellerde, alışveriş merkezlerinde kullanılan robot 1 saatte maksimum hızda 3 bin metrekare alanı temizleyebiliyor.İstanbul Havalimanı'nda 'insansız temizlik robotu' dönemi başladı. Robot ile yüzde 600 oranında su tasarrufu, yüzde 50 oranında elektrik tasarrufu sağlandığı bildirildi. Özellikle büyük metrekarelere sahip havalimanlarında, otellerde, alışveriş merkezlerinde kullanılan robot 1 saatte maksimum hızda 3 bin metrekare alanı temizleyebiliyor.
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