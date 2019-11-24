Kaza hasarı yapay zekaya emanet
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Yapay zeka teknolojileri, birçok sektörü yeniden şekillendirirken sigortacılık sektörü de bu durumdan nasibini aldı. InsurTech Hub tarafından düzenlenen Yapay Zeka konferansı büyük ilgi gördü. İnsurtech Hub Program Lideri Ebru Şevli araç kazalarında artık ekspere ihtiyaç duyulmadan yapay zeka ile hasar maliyeti hesaplanacağını söyledi.Yapay zeka teknolojileri, birçok sektörü yeniden şekillendirirken sigortacılık sektörü de bu durumdan nasibini aldı. InsurTech Hub tarafından düzenlenen Yapay Zeka konferansı büyük ilgi gördü. İnsurtech Hub Program Lideri Ebru Şevli araç kazalarında artık ekspere ihtiyaç duyulmadan yapay zeka ile hasar maliyeti hesaplanacağını söyledi.
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