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Kaza hasarı yapay zekaya emanet

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2019
KAZA HASARI YAPAY ZEKAYA EMANET

teknolojileri, birçok sektörü yeniden şekillendirirken sigortacılık sektörü de bu durumdan nasibini aldı. InsurTech Hub tarafından düzenlenen Yapay Zeka konferansı gördü. araç kazalarında artık ekspere ihtiyaç duyulmadan yapay zeka ile hasar maliyeti hesaplanacağını söyledi.

Yapay zeka teknolojileri, birçok sektörü yeniden şekillendirirken sigortacılık sektörü de bu durumdan nasibini aldı. InsurTech Hub tarafından düzenlenen konferansı gördü. İnsurtech Hub Program Lideri Ebru Şevli araç kazalarında artık ekspere ihtiyaç duyulmadan yapay zeka ile hasar maliyeti hesaplanacağını söyledi.

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