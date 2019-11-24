Kuzey Marmara 2020’de hazır
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarının sona yaklaştığını belirterek, "İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız" dedi.Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarının sona yaklaştığını belirterek, "İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız" dedi.
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