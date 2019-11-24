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Kuzey Marmara 2020’de hazır

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2019
KUZEY MARMARA 2020’DE HAZIR

, çalışmalarının sona yaklaştığını belirterek, " ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız" dedi.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarının sona yaklaştığını belirterek, " ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız" dedi.

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