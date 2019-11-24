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Fiyat oyununa dikkat!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
FİYAT OYUNUNA DİKKAT!

Çeşitli bahanelerle indirim kampanyası adı altında tüketicinin kandırılımasına şikayet yağdı. yaptığı açıklama ile sitelerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken konular sıraladı. Bakanlık açıklamasında tüketici hakem heyetlerine ve bakanlığa şikayetlerin iletilmesi istendi.

Çeşitli bahanelerle indirim kampanyası adı altında tüketicinin kandırılımasına şikayet yağdı. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklama ile sitelerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken konular sıraladı. Bakanlık açıklamasında tüketici hakem heyetlerine ve bakanlığa şikayetlerin iletilmesi istendi.

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