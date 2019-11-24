Fiyat oyununa dikkat!
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
Çeşitli bahanelerle indirim kampanyası adı altında tüketicinin kandırılımasına şikayet yağdı. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklama ile internet sitelerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken konular sıraladı. Bakanlık açıklamasında tüketici hakem heyetlerine ve bakanlığa şikayetlerin iletilmesi istendi.Çeşitli bahanelerle indirim kampanyası adı altında tüketicinin kandırılımasına şikayet yağdı. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklama ile internet sitelerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken konular sıraladı. Bakanlık açıklamasında tüketici hakem heyetlerine ve bakanlığa şikayetlerin iletilmesi istendi.
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