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Asgari ücrete enflasyon ayarı! 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2019
ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON AYARI!

Önümüzdeki yıl uygulanacak için pazarlıklar başlıyor. Bu güne kadar yapılan artışlar hep enflasyonu geçti. Bu yıl da yüzde 15'in üzerinde artış bekleniyor. Peki, 2020 asgari ücreti kaç lira olacak? Asgari ücrette ne kadar artış yaşanacak? İşte merak edilen detaylar...

Önümüzdeki yıl uygulanacak için pazarlıklar başlıyor. Bu güne kadar yapılan artışlar hep enflasyonu geçti. Bu yıl da yüzde 15'in üzerinde artış bekleniyor. 2020 asgari ücreti kaç lira olacak, işte o hesap...

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