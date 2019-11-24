Asgari ücrete enflasyon ayarı! 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için pazarlıklar başlıyor. Bu güne kadar yapılan artışlar hep enflasyonu geçti. Bu yıl da yüzde 15'in üzerinde artış bekleniyor. Peki, 2020 asgari ücreti kaç lira olacak? Asgari ücrette ne kadar artış yaşanacak? İşte merak edilen detaylar...
Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için pazarlıklar başlıyor. Bu güne kadar yapılan artışlar hep enflasyonu geçti. Bu yıl da yüzde 15'in üzerinde artış bekleniyor. 2020 asgari ücreti kaç lira olacak, işte o hesap...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İnsansız temizlik robotu
- Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Ödenmezse faiz uygulanacak...
- Ticari kredide faiz 3 yılın dibine indi
- Engelliye 796 bakana 1.444 TL
- Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor...
- Emeklilik bekleyenler dikkat! Yüksek maaş için bunları yapın!
- İstifa edene de işsizlik maaşı! İşte şartlar...
- Kaza hasarı yapay zekaya emanet
- Emekliye %8 ek ödeme! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
- Motorine indirim geliyor
Daha Fazla Gör
- “Beştepe’ye çıkan CHP'li isim" iddiası ile Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?
- Beştepe'ye çıktığı iddia edilen Muharem İnce’den CHP’ye çok sert sözler!
- Son dakika: Zeytinburnu'nda dehşete düşüren olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu
- PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 çıkış tarihi açıklandı mı?
- 24 Kasım Öğretmenler Günü anlam ve önemi nedir? Öğretmenler Günü neden kutlanır?
- 1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır?
- Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir?
- Biyolojik sınıflandırmaya göre hangisi böcektir?
- Vina ne demek? Vina ismi anlamı nedir?
- Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm izle! – ATV
- Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…