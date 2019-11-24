Ticari kredide faiz 3 yılın dibine indi
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Geçen yılki kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Eylül 2018'de açıkladığı Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde başlayan dengelenme sürecinde elde edilen başarı, kredi piyasasında kendini gösterdi. Enflasyondan cari açığa, tüketici güveninden kapasite kullanımına, TL mevduata kayışa kadar birçok alanda sağlanan pozitif gelişmeler, Merkez Bankası'nın attığı adımlarla desteklenince kredi kanalları da açıldı. 10 puanlık faiz indirimine, kamu bankalarının öncülüğünde bankacılık sektörünün de katılması, kredi faizlerini 3 yıl geriye çekti.Geçen yılki kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Eylül 2018'de açıkladığı Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde başlayan dengelenme sürecinde elde edilen başarı, kredi piyasasında kendini gösterdi. Enflasyondan cari açığa, tüketici güveninden kapasite kullanımına, TL mevduata kayışa kadar birçok alanda sağlanan pozitif gelişmeler, Merkez Bankası'nın attığı adımlarla desteklenince kredi kanalları da açıldı.
10 puanlık faiz indirimine, kamu bankalarının öncülüğünde bankacılık sektörünün de katılması, kredi faizlerini 3 yıl geriye çekti. Kur saldırısı sonrası 28 Eylül 2018'de yüzde 35.85'e ulaşan ticari kredi faizi, 15 Kasım 2019 itibarıyla yüzde 12.87 ile 16 Eylül 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
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