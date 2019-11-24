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Ticari kredide faiz 3 yılın dibine indi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2019
TİCARİ KREDİDE FAİZ 3 YILIN DİBİNE İNDİ

Geçen yılki kur saldırısının ardından 'ın Eylül 2018'de açıkladığı çerçevesinde başlayan dengelenme sürecinde elde edilen başarı, kredi piyasasında kendini gösterdi. , tüketici güveninden kapasite kullanımına, TL mevduata kayışa kadar birçok alanda sağlanan pozitif gelişmeler, 'nın attığı adımlarla desteklenince kredi kanalları da açıldı. 10 puanlık indirimine, kamu bankalarının öncülüğünde bankacılık sektörünün de katılması, kredi faizlerini 3 yıl geriye çekti.

Geçen yılki kur saldırısının ardından Berat Albayrak'ın Eylül 2018'de açıkladığı çerçevesinde başlayan dengelenme sürecinde elde edilen başarı, kredi piyasasında kendini gösterdi. , tüketici güveninden kapasite kullanımına, TL mevduata kayışa kadar birçok alanda sağlanan pozitif gelişmeler, 'nın attığı adımlarla desteklenince kredi kanalları da açıldı.



10 puanlık indirimine, kamu bankalarının öncülüğünde bankacılık sektörünün de katılması, kredi faizlerini 3 yıl geriye çekti. Kur saldırısı sonrası 28 Eylül 2018'de yüzde 35.85'e ulaşan ticari kredi faizi, 15 Kasım 2019 itibarıyla yüzde 12.87 ile 16 Eylül 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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