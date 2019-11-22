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Tüketici güveni Kasım’da arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2019
TÜKETİCİ GÜVENİ KASIM’DA ARTTI

(), ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, Kasım'da geçen aya göre yüzde 5.2 arttı. Ekim'de 57 olan endeks değeri Kasım'da 59.9'a yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi de Kasım'da yüzde 6.9 artarak 78.5'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (), ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, Kasım'da geçen aya göre yüzde 5.2 arttı. Ekim'de 57 olan endeks değeri Kasım'da 59.9'a yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi de Kasım'da yüzde 6.9 artarak 78.5'e çıktı.

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