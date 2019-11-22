Tüketici güveni Kasım’da arttı
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, Kasım'da geçen aya göre yüzde 5.2 arttı. Ekim'de 57 olan endeks değeri Kasım'da 59.9'a yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi de Kasım'da yüzde 6.9 artarak 78.5'e çıktı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, Kasım'da geçen aya göre yüzde 5.2 arttı. Ekim'de 57 olan endeks değeri Kasım'da 59.9'a yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi de Kasım'da yüzde 6.9 artarak 78.5'e çıktı.
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