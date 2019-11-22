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OECD, Türkiye tahminini yükseltti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2019
OECD, TÜRKİYE TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

ve (), dünya ekonomisi yüzde 2.9'luk 2019 büyüme tahmini korudu. OECD, 'nin bu yıl için büyüme tahminini eksi yüzde 0.3'ten artı yüzde 0.3'e, 2020 beklentisini ise yüzde 1.6'dan yüzde 3'e yukarı yönde revize etti.

Ekonomik İşbirliği ve (), dünya ekonomisi yüzde 2.9'luk 2019 büyüme tahmini korudu. OECD, 'nin bu yıl için büyüme tahminini eksi yüzde 0.3'ten artı yüzde 0.3'e, 2020 beklentisini ise yüzde 1.6'dan yüzde 3'e yukarı yönde revize etti.

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