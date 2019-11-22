OECD, Türkiye tahminini yükseltti
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya ekonomisi yüzde 2.9'luk 2019 büyüme tahmini korudu. OECD, Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahminini eksi yüzde 0.3'ten artı yüzde 0.3'e, 2020 beklentisini ise yüzde 1.6'dan yüzde 3'e yukarı yönde revize etti.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya ekonomisi yüzde 2.9'luk 2019 büyüme tahmini korudu. OECD, Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahminini eksi yüzde 0.3'ten artı yüzde 0.3'e, 2020 beklentisini ise yüzde 1.6'dan yüzde 3'e yukarı yönde revize etti.
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