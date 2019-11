Son dakika: BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankası'na devrediliyor

Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bazı yetkilerinin Merkez Bankası'na devrini öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu amaçla, Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kanunda, "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, 'finansman şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarınca' ibaresi 'ile finansman şirketlerince' şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

Yasa kapsamında, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, BDDK tarafından katkı payı alınabilecek kuruluşlar arasında yer almayacak. Merkez Bankasına ödeme hizmeti kapsamındaki belirli bir işlem türüne ilişkin olarak herhangi bir isim altında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etme, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakma yetkisi veriliyor.



KAYIT, BİLGİ VE BELGEYİ, GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DURUMLARDA...



Merkez Bankası'nın gözetim yetkisi sistem işleticisi, sistem katılımcıları, mutabakat kuruluşu, bağlantılı diğer sistemler ile dış hizmet sağlayıcıları gibi faaliyetleri sistemin çalışmasıyla yakından ilgili tüm tarafları kapsayacak. Merkez Bankası ayrıca, gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşların gerçekleştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü durumlarda anlık ve işlem bazında olmak üzere talep edebilecek.



Gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşlar, her türlü kayıt, bilgi ve belgeyi gizli dahi olsa Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Merkez Bankası'na tevdi etmek ve gözetimine hazır hâle getirmekle yükümlü olacak. Merkez Bankası, sistemlerin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş ve kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilecek.



Banka yasa kapsamında, ödeme hizmeti sağlayıcısındaki verilerin ödeme hizmeti başlatma ve hesap bilgisi sağlama faaliyetleri kapsamında başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ile paylaşılmasına ilişkin her türlü esası belirleyebilecek.



TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ KURULACAK



Bankalar, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ile PTT'nin bu kanun kapsamındaki denetimi de Merkez Bankası tarafından yapılacak. Yasayla 6493 sayılı kanuna eklenen madde uyarınca, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak. Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'ne, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak için başvurma zorunluluğu getirildi.



"Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği"ne ilişkin olarak, "Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğine, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak için başvurmak zorundadırlar" denildi ve şöyle tanımlandı:



Birlik;



a) Mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak,

b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin mesleğin gerektirdiği disiplin ve birlik içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,

c) Üye kuruluş mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını belirlemek,

ç) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Bankaca alınması istenilen tedbirleri üyelerine duyurmak,

d) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

e) Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktar itibarıyla tespit etmek,

f) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden dava açmak,

g) Üyeleri arasında ortak projelere ilişkin iş birliğini temin etmek,

ğ) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacağı ve Bankaca onaylanan usul ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak,

h) Bu Kanunda sayılan diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevli ve yetkilidir.