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Emlak vergisi için son 9 gün

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2019
EMLAK VERGİSİ İÇİN SON 9 GÜN

Emlak vergisinin ikinci taksitinin ödemesinde son tarihin 30 Kasım olduğunu belirten uzmanlar, mükellefleri cezalı duruma düşmemesi için uyardı. Başkanı , "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor" dedi.

Emlak vergisinin ikinci taksitinin ödemesinde son tarihin 30 Kasım olduğunu belirten uzmanlar, mükellefleri cezalı duruma düşmemesi için uyardı. Başkanı , "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor" dedi.

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