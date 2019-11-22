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Kişisel bilgileri sızdıran yandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2019
KİŞİSEL BİLGİLERİ SIZDIRAN YANDI

yeni bir karar aldı. Avukatlar, hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, gibi sektörlerde vatandaşların kişisel verilerinin sorgulanmasına imkan tanıyan yazılım tespit edildi. Bu yazılımı kullananlara ağır ceza gelecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu yeni bir karar aldı. Avukatlar, hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, gibi sektörlerde vatandaşların kişisel verilerinin sorgulanmasına imkan tanıyan yazılım tespit edildi. Bu yazılımı kullananlara ağır ceza gelecek.

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