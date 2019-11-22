2 bankadan daha indirim! Konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?

Konut kredisi faiz oranları ev almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En uygun konut kredisi hangi bankada? Faiz oranlarındaki düşüşün ardından bankaların kredi faiz oranlarında indirimler yapılmıştı. Son olarak Akbank ve ING faiz oranlarında indirim yapmıştı. Peki, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların en güncel konut kredisi faiz oranları! Haberimizden Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve diğer tüm bankaların konut kredisi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. İşte, en uygun kredi hangi bankada sorusunun yanıtı!

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada? Bankaların kredi faiz oranı indirimleri her gün devam ediyor. Son olarak Akbank ve ING kredi faiz oranlarında düşüş haberi gelmişti. Peki, 22 Kasım konut kredisi faiz oranları ne kadar? Faiz oranlarının düşürülmesiyle birlikte kredi faiz oranları da düşüş göstermiş ve konuttaki satışları teşvik etmek amacıyla konut kredisi faiz oranları indirilmişti. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, ING, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve diğer tüm bankaların konut kredisi faiz oranlarını sizler için derledik…

İŞTE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!

Normal konut kredisi paketinde yüzde 1.17 faiz oranı ile konut kredisi veren İş Bankası anlaşmalı konut projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen müşterileri için ise yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Banka bu sayede 0.79 faiz oranı ile kredi veren kamu bankalarını geçmiş oldu. Sıfır konut almak isteyen kişiler için şu anda en uygun konut kredisi faiz oranı olarak anlaşmalı konut projelerinde 0.78 oranı ile İş Bankası tarafından uygulanıyor.