Erken davranan kazanır | Anneye 5.119 TL erkeğe 3.839 TL
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Doğum ve askerlik borçlanması yapacaklar dikkat! Ocak’ta ödenecek tutarlar artacak. Erken davranmayan anneler 5 bin 119, erkekler 3 bin 839 lira daha fazla ödeme yapabilecek.Erken emeklilik için borçlanma yapmayı planlayanlar dikkat! Elinizi çabuk tutun. Asgari ücretin 1 Ocak'ta artmasıyla, borçlanma tutarları da yükselecek. Bu tarih gelmeden harekete geçenler kazançlı çıkacak. En düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Halen 1 aylık borçlanma için en az 818,69, 18 aylık askerlik borçlanmasına 14 bin 736, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanmasına 19 bin 648 lira ödeniyor. Asgari ücret yüzde 12 zamlanırsa, 18 aylık askerlik borçlanması bin 768 lira artışla 16 bin 504, 24 aylık doğum borçlanması 2 bin 358 lira artışla 22 bin 6 liraya çıkacak. Asgari ücret yüzde 26.05 artırılırsa da askerlik borçlanmasına 3 bin 839, doğum borçlanmasına 5 bin 119 lira daha fazla ödenecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Kişisel bilgileri sızdıran yandı
- Yetki belgesinde son 2 hafta
- Emlak vergisi için son 9 gün
- Düşük faiz ikinci ele yaradı
- Aile Bakanlığı’na alım başladı
- 2 bankadan daha indirim! Konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Tüketici güveni Kasım’da arttı
- Değerli konut vergisi Meclis’ten geçti
- OECD, Türkiye tahminini yükseltti
- Emekliye vergi yok
Daha Fazla Gör
- 2 bankadan daha indirim! Konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 635 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi!
- Bekçilerin görevleri nelerdir? Bekçiler kimlik sorabilir mi? İşte son açıklama…
- Efsane Cuma ne zaman bitiyor? Efsane Cuma indirimi yapılan ürünler nelerdir?
- 2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler!
- Dağ 2 oyuncuları kimdir? Dağ 2 filmi nerede çekildi?
- Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm izle! Çukurova 45. bölüm tek parça izle! - ATV
- Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?
- Süper Loto 21 Kasım sonuçları! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
- Son dakika: Cumhuriyet Gazetesi davası: Mahkeme 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi
- Kayseri'de önemli keşif! Bin 300 metre uzunluğunda yer altı şehri bulundu