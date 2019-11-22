Düşük faiz ikinci ele yaradı
Ekim’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525 artış gösteren kredili konut satışları, ikinci elde yoğunlaştı. Konut üreticileri, bankaların yeni konutlar aleyhine zorlaştırdıkları kredi kullanım kriterlerini yeniden gözden geçirmesini bekliyor
Merkez Bankası'nın ardı ardına yaptığı faiz indirimleriyle bankalarda yüzde 1'in altına düşen konut kredi faizleri gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi. Konut satışları, Ağustos'ta yüzde 5.1, Eylül'de yüzde 15.4 oranında yıllık artış gösterdi. Kredili konut satışları ise Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525 artarak 50 bin 411 adet oldu. Konut sektörünün temsilcileri, son dönemdeki satışların yeni konutlardan çok ikinci elde yoğunlaştığını belirtiyor. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payının yüzde 23.64 seviyesinde olduğunu belirterek, bu satışların hâlâ 2013'ten 2018'e kadar geçen süre içinde yüzde 33 olan yıllık ortalamanın çok altında kaldığını söyledi. Kullandırılan konut kredilerinin ikinci el satışlarda yoğunlaştığını ifade eden Durbakayım, 2013 ile 2018 arasında yeni konut satışlarında yüzde 44-45 oranında gerçekleşen kredili konut satış oranının bu yıl yüzde 34.93'e gerilediğini anlattı. Durbakayım, ikinci elde kullanılan konut kredisi oranının ise söz konusu süre içinde yüzde 55'ten 65'e yükseldiğini vurguladı.
KREDİ KRİTERLERİ DEĞİŞTİ
Bu durumun bankaların kredi kullandırma kriterlerindeki değişiklikten kaynaklandığını anlatan Durbakayım, "Bankalar önceki yıllarda projelerden konut almak isteyenlere daha kolay kredi kullandırırken, bu yıl şartları zorlaştırdı. Özel bankaların piyasa şartlarına bağlı olarak müşterilerin bozulan kredibilitelerini gözden geçirip revize etmelerini bekliyoruz" dedi. Endeksa. com Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan da kredili satışlardaki yüzde 525'lik artışa rağmen yeni konut satışlarında yıllık yüzde 33'lük düşüş olduğuna dikkat çekti. Daylan, ikinci el satışların ise yıllık yüzde 29 arttığını belirtti.
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